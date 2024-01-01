В Перми суд приступил к рассмотрению иска кикшеринговых сервисов к гордуме Предприниматели оспаривают запрет на парковку электросамокатов в центре Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд начал рассматривать иск компаний по аренде электросамокатов Whoosh и «ЮрентБайк.ру» к гордуме Перми. Третьими лицами в деле выступают мэрия, городской департамент дорог и благоустройства и краевое правительство. Вчера прошло предварительное судебное заседание по иску, на котором представители кикшеринговых сервисов и чиновники обозначили свои позиции по поводу изменений в Правила благоустройства Перми, запрещающих парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ) в центре города. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Как ранее писал «Новый компаньон», в Перми весной этого года были приняты поправки в Правила благоустройства, которые ввели ограничения по размещению СИМ в центре города. Теперь оставлять электросамокаты и электровелосипеды разрешается лишь на велопарковках и не в центре Перми. В противном случае их эвакуируют на штрафстоянки. Представители сервисов пытаются обжаловать это решение.

Обе компании пытаются отменить эти ограничения, так как, по мнению представителей сервисов, депутаты Пермской городской думы превысили свои полномочия, поскольку правила благоустройства не могут регулировать правила дорожного движения, они лишь регулируют санитарное состояние и внешний вид дороги или тротуара. Кроме того, запрет на размещение СИМ вне велопарковок нарушает права граждан на свободу передвижения, которые прописаны в Конституции РФ.

Представители сервисов ссылают на то, что должно быть федеральное регулирование этого вопроса. Сейчас же истцы предложили чиновникам прийти к компромиссу, заключив гражданско-правовое соглашение. Аналогичное соглашение уже действует в Екатеринбурге, отметили представители кикшеринга.

Представители гордумы в ходе суда заявили, что депутаты не выходили за пределы своих полномочий и стремились к повышению комфорта жителей Перми, поскольку СИМ размещались в разрозненном и хаотичном порядке, а это, в свою очередь, мешало муниципалитету исполнять обязанности по уборке территорий и работе дорожной техники. Чиновники мэрии и краевого правительства поддержали это мнение.

Суд выслушал позиции сторон и решил назначить дату основного судебного заседания: оно состоится 23 сентября.

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