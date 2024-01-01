Из центра Перми власти вывезли на штрафстоянку более 200 электровелосипедов Они нарушали Правила благоустройства Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

Всего с начала мая с улиц Ленинского района Перми вывезено 219 электровелосипедов, которые были размещены с нарушениями Правил благоустройства (на пешеходных тротуарах, где мешают проходу работе уборочной техники, и в других местах общего пользования). Об этом рассказали сотрудники районной администрации.

Все средства индивидуальной мобильности (СИМ) были перемещены к месту хранения на ул. Волочаевская, 32.

«Возвращаться владельцам бесконтрольные средства передвижения будут только при предъявлении документов, подтверждающих права на имущество и оплату всех расходов, связанных с перемещением и хранением средств индивидуальной мобильности», — добавили чиновники.

Кроме того, с улиц Свердловского района с начала июля было вывезено 28 бесконтрольных средства передвижения, размещенных с нарушениями правил благоустройства. СИМ были брошены на Комсомольском проспекте, улицах Островского, Сибирской, Чернышевского, Революции, Краснова, Пушкина и др.

Напомним, в Перми весной были приняты поправки в Правила благоустройства, которые ввели ограничения по размещению СИМ в центре города. Теперь оставлять электросамокаты и электровелосипеды разрешается лишь на велопарковках и не в центре Перми. В противном случае их эвакуируют на штрафстоянки. Представители сервисов пытаются обжаловать это решение.

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