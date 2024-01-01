Алёна Бронникова Пермякам рассказали о самых дешёвых направлениях для путешествий в сентябре Самыми бюджетными направлениями для перелётов оказались Москва и Минск Поделиться Твитнуть

Стали известны самые дешёвые направления для путешествий в сентябре 2024 года с вылетом из Перми. Эксперты сервиса Яндекс Путешествий составили список наиболее бюджетных маршрутов на основе данных по стоимости перелётов в обе стороны.

Среди самых дешёвых направлений для путешествий по России оказались Москва — стоимость перелёта в обе стороны из Перми составила 8,8 тыс. руб., Казань — 9,7 тыс. руб. и Санкт-Петербург — 10,8 тыс. руб. Также недорогими оказались авиарейсы по направлениям в Махачкалу (13,2 тыс. руб.), Волгоград (13,7 тыс. руб. с пересадкой), Нижний Новгород (17,5 тыс. руб. с пересадкой), Минеральные воды (19,5 тыс. руб. с пересадкой), Калининград (20 тыс. с пересадкой), Владикавказ (20,6 тыс.) и Адлер (23,5 тыс. руб.).

Среди заграничных стран самыми бюджетными стали Беларусь (Минск) — 18,1 тыс. руб. в обе стороны из Перми, Турция (Стамбул) — 28,8 тыс. руб. и Азербайджан (Баку) — 31,7 тыс. руб. В список также попали Узбекистан (Наманган и Самарканд), Турция (Анталья),

Кыргызстан (Бишкек), Египет (Каир), Индия (Дели) — перелёты в обе стороны по этим направлениям обойдётся пермякам в сумме до 50 тыс. руб., а также относительно бюджетным оказались авиарейсы в Бангкок, Таиланд — 64,1 тыс. руб. Все самые недорогие маршруты за границу были построены с пересадкой.

Ранее «Новый компаньон» писал, что самыми популярными направлениями для отдыха у пермяков оказались Сочи, Абхазия, Ставрополье, Калининград, Минск, Санкт-Петербург, Москва и Алтай. Среди заграничных туров большим спросом пользуются Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам и Мальдивы.

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