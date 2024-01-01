Алёна Бронникова Альтернатива есть всегда Как меняется спрос на туристические направления для летнего отдыха Поделиться Твитнуть

Фото: Дмитрий Вольхин

Сразу несколько событий произошли в июне в течение двух дней, последствия которых напрямую связаны с туротраслью. Это трагедия в Севастополе и теракт в Дагестане 23 июня, а также введение Евросоюзом санкций против авиакомпании «Уральские авиалинии» 24 июня.

По данным платформы для отелей Travelline, к началу июля число бронирований отелей в Дагестане снизилось на 11% по сравнению с 2023 годом, число аннулирований туров выросло также на 11% и составило 46%. Пик отмен был зафиксирован 24 июня, а затем показатель начал сокращаться. Количество бронирований постепенно снижалось с середины июня, к 29-му числу достигло минимальной точки и снова начало расти.

В то же время, несмотря на тревожную обстановку, статистика по Крыму показала прирост числа бронирований (+7%). При этом последние две недели туры аннулировали на 13% чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года, число отмен составило 42%. Как и в случае с Дагестаном, пик пришёлся на 24 июня (74%), а самый низкий показатель резервирования отелей был зарегистрирован 29 июня.

Пермские туристические агентства отмечают, что в последние годы Крым не пользовался высоким спросом среди пермяков. В некоторых организациях не нашлось ни одного желающего отправиться этим летом на полуостров, поэтому в финансовом плане турбизнесу не пришлось сталкиваться с серьёзными проблемами.

«У нас продажи в Крым уже после начала СВО упали почти на 90%, так что последние события картины не изменят», — отметила директор турагентства «Софитур» Оксана Мальцева.

Дагестан же был более интересным для пермяков, но после 23 июня некоторые туристы отказались от поездок туда и аннулировали туры. По словам директора турфирмы «Камушки» Елены Каменевой, снижение числа бронирований отдыха в этом регионе наблюдается в целом по сравнению с предыдущим годом, что может быть также связано с недостаточно развитой инфраструктурой и ограниченным количеством гостиниц.

Пока определённую оценку влияния событий на продажи туров в Дагестан и Крым эксперты давать затрудняются. Однако отмечают оперативную реакцию на выстраивание отдыха туристов, оказавшихся в этих регионах во время трагических событий.

«Ситуация с турами в Дагестане показала, что у крупных туроператоров отмены были незначительными, но они вносили небольшие изменения в программы. Например, заменили экскурсии в Дербент на туры в горы», — обратила внимание Елена Каменева.

Директор туристической компании «Солана» Данил Поздеев рассказал, что некоторые их клиенты оказались в это время в Дагестане и Крыму. Обстановка в данный момент оценивается как спокойная.

«Наши туристы в данный момент на отдыхе, мы с ними связались и узнали, как обстоят дела на местах. Всё спокойно, все меры по безопасности отдыхающих приняты, среди туристов никакой паники, всё как обычно. В Ялте, например, всё работает, много отдыхающих и в центре города, и в ближайших посёлках», — сообщил он.

Относительно санкций против авиакомпаний эксперты уверяют, что ограничения никак не влияют на туристов. Российские компании уже в течение двух лет работают под санкциями и успели адаптироваться к этим условиям. Туроператоры меняют перевозчиков, а сами перевозчики прорабатывают новые маршрутные сети.

«Как конкретно отразятся санкции на полётах «Уральских авиалиний», пока неизвестно. В качестве примера можно привести авиакомпанию «Победа», которая в мае этого года была внесена властями США в SDN-лист, считающийся самой жёсткой версией американских санкций. Тем не менее лоукостер продолжает летать и вести продажи на зарубежные направления. На официальном сайте компании можно купить билеты в Стамбул, Дубай и Абу-Даби вплоть до марта следующего года», — отмечает Елена Каменева.

«Берег турецкий», Мальдивы и санатории

В качестве альтернативных направлений пермякам предлагают прямые направления из Перми на море. Чаще всего это Краснодарский край, в том числе Сочи, и Абхазия с перелётом до Адлера, санатории Ставрополья: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки. Также популярны экскурсионные туры в Калининград, Минск, Санкт-Петербург, Москву и на Алтай.

Среди заграничных туров у пермяков пользуются большим спросом Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам и Мальдивы. Генеральный директор турагентства «Бутик путешествий» Ольга Швецова обратила внимание, что в этом году активно развивается тенденция комбинированных путешествий, когда клиенты могут за один отпуск посетить сразу две страны. Она привела в пример туристические пакеты с перелётом на Мальдивы через Дубай, Бали через Китай и в страны Европы через Ереван.

Эту тенденцию отмечают и другие представители турбизнеса. Елена Каменева также отметила появившиеся нестандартные туры, такие как посещение Таиланда и Сингапура в рамках одного отпуска. Кроме того, по её словам, многие пермяки не отказываются и от отдыха на территории региона и бронируют путёвки в местные санатории.

Что касается западных направлений, спрос снизился в связи с ужесточением требований к документам для получения виз и увеличением сроков оформления. Однако пермякам удаётся планировать и проводить отпуск в Греции, Италии, Черногории и на Кипре, что говорит об устойчивом интересе туристов к европейским странам и готовности преодолевать трудности ради новых впечатлений.

«Все сложности и ограничения в нашей голове. Кто хочет, тот летает в Европу. Да, чуть удлиняется маршрут, но мы можем скомбинировать это путешествие и посмотреть достопримечательности в стыковочных странах. У нас в агентстве спада нет», — поделилась Ольга Швецова.

Прогнозы

Какова будет динамика спроса на отдых в Крыму и Дагестане летом 2024 года, эксперты пока затрудняются ответить. Дальнейший сценарий на туристическом рынке спрогнозировать сложно из-за большого количества факторов, влияющих на ситуацию, однако выравнивание турпотока возможно уже в ближайшее время.

«За такой короткий период сложно говорить о какой-то статистике. Как правило, если и есть провал на фоне подобных событий, он выравнивается через одну-две недели. Прогнозировать же ситуацию в туризме последние пять лет довольно бессмысленно — слишком много внесистемных факторов», — считает Данил Поздеев.

Представители пермского турбизнеса ожидают, что Дагестан останется востребованным, пермяки по-прежнему будут приобретать туры на это направление и возвращаться за природными и культурными достопримечательностями.

Чтобы снизить тревожность и вернуть туристов в Крым, нужны дополнительные меры по обеспечению безопасности, установка модульных укрытий. Особого внимания требуют общественные места: пляжи, парки, автобусные остановки и другие объекты, отмечают эксперты.

«Ситуация с туризмом в Крыму требует внимания и дополнительных мер для стимулирования спроса. Установка модульных укрытий, аналогичных используемым в Белгороде, может улучшить условия отдыха и создать дополнительный комфорт для посетителей. Важно и развивать инфраструктуру, и обеспечивать безопасность и качество обслуживания», — отмечает Елена Каменева.

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