Алёна Бронникова В бюджет Перми от использования земельных участков поступило 1,8 млрд рублей По сравнению с прошлым годом доходы по земельным платежам выросли на 336,3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первую половину 2024 года в бюджет Перми от использования земельных участков поступило 1,8 млрд руб. Как сообщает пресс-служба администрации города, это на 336,3 млн руб. больше, чем за АППГ.

«Источниками поступлений являются платежи по земельному налогу, аренде участков, продажи участков в собственность, использованию сервитутов, а также средства, полученные в результате открытых аукционов по передаче земли в аренду и собственность. Ещё одним источником пополнения бюджета стало сокращение задолженности прошлых лет за аренду земельных участков», — отметили в мэрии.

По данным ведомства, с января по июнь текущего года задолженность за аренду участков снизилась на 27,5 млн руб., или на 10,4% от общего объёма задолженности, сложившейся к началу года.

За шесть месяцев должникам было направлено 393 претензионных письма на сумму 43,3 млн руб., благодаря которым в бюджет поступило 13,6 млн руб. В суды за этот период было направлено 137 исковых заявлений о взыскании задолженности на 10,4 млн руб. По исполнительным листам от судебных приставов в бюджет Перми поступило 4,9 млн руб.

Ранее сообщалось, что доходы от использования лесов в Пермском крае по итогам первого квартала 2024 года выросли на 44,9% по отношению к АППГ. За три месяца регион заработал 772 млн руб. Этот результат оказался первым среди регионов ПФО.

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