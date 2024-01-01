Реготделение «Единой России» выступило партнёром «Праздника топора», который прошёл в Кунгурском муниципальном округе Поделиться Твитнуть

В течение двух дней, 26 — 27 июля, в селе Зарубино в рамках фестиваля народных ремёсел соревновались резчики по дереву, столяры и плотники.

С приветственными словами к участникам и зрителям одного из самых колоритных народных фестивалей Пермского края обратились секретарь местного отделения партии Сергей Крохалев и глава муниципального образования Вадим Лысанов.

«Праздник топора» — один из брендов Кунгурского муниципального округа.

В течение двух дней на большой поляне села Зарубино проходили конкурсы на лучший массаж топором и самую вкусную кашу из топора. Желающие играли в топорные игры, пели песни и водили хороводы, а те, кто чувствовал в себе силу богатырскую, участвовали в конкурсе дровосеков.

На фестивале прошли мастер-классы — практикумы для мастеров по деревообработке. Работали выставочные стенды, на которых можно было протестировать инструмент, ознакомиться с новинками рынка деревообработки и презентационными программами профильных учебных заведений.

Визитной карточкой «Праздника топора» является конкурс мастеров плотницкого и столярного дела в искусстве резьбы по дереву.

Тематика конкурсного отбора на этот раз была посвящена Году семьи, поэтому в результате двухдневной работы «из-под топора» появились самые разнообразные деревянные скульптуры посвящённые семье.

Запомнится зрителям праздник и «Богатырскими играми», по итогу которых выбрали самого сильного мужчину. «Богатырём» стал Николай из Удмуртии. Именно он получил приз, учреждённый реготделением «Единой России».

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