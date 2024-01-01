Алёна Бронникова Курьера телефонных мошенников из Прикамья осудили на 12 лет Он забрал у семерых пенсионеров более 1,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае суд признал 23-летнего курьера телефонных мошенников из Соликамска виновным в совершении семи преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба краевого МВД, ранее молодой человек был судим за угон и кражу. Освободившись из мест лишения свободы летом 2023 года, он нашёл в интернете приглашение на работу курьером у телефонных мошенников. В объявлении было указано, что в организацию «требуется порядочный человек, приветствуются актёрские качества». Молодой человек устроился на работу.

Участники данной организованной группы работали по схеме обмана «ваш родственник попал в беду». Они звонили местным жителям, сообщали о виновности их близких в ДТП и необходимости передачи денег для урегулирования проблем с законом.

«В течение двух дней виновный ездил по адресам пожилых граждан и забирал деньги. Установлено, что курьер побывал у семерых соликамцев, которые отдали ему в общей сложности более 1,5 млн руб. Часть денег, он оставил себе, часть перевёл на счета кураторов», — рассказали в полиции.

Преступник соблюдал строгую конспирацию, одевался в тёмную одежду, прятал лицо, ни с кем не общался и передвигался по городу на такси. Однако по полученным от потерпевших данным, оперативники установили его личность и местонахождение.

Злоумышленника задержали. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы и обязал его возместить потерпевшим причинённый материальный ущерб.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что родственников и доверенных лиц известных пермяков донимают телефонные мошенники, которые представляются редакторами «Википедии». В частности, журналисту издания Юлии Баталиной, дочери известного переводчика, лауреата Строгановской премии Александра Грузберга, дважды звонили неизвестные. Представившись редакторами «Википедии», они требовали подтвердить код из смс или из электронной почты якобы для внесения изменений в статье, посвящённой Александру Грузбергу. Предположительно, следствием этих действий станет смена пароля доступа в личном кабинете на сайте Госуслуг.





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