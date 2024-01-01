Пермские «Стальные тигры» вновь обыграли соперника из Екатеринбурга Команда вышла в полуфинал Первой лиги Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба клуба американского футбола Стальные тигры

Пермские «Стальные тигры» в четвертьфинале Первой лиги Всероссийских соревнований по американскому футболу-2024 обыграли соперника из Екатеринбурга, «Уральские молнии». Встреча 27 июля завершилась счётом 36:30.

Победа вывела пермскую команду в полуфинал турнира. Следующий матч пройдёт в Москве на стадионе Таганского парка 10 августа. «Стальные тигры» сыграют против чемпиона Второй лиги 2023 года — команды «Спартанцы-2» (Москва). Соперника определили жеребьёвкой 28 июля.

Для участия в плей-офф Первой лиги в состав команды были дозаявлены несколько опытных игроков команды. Это лайнбекер Андрей Татаркин, бегущий Владислав Коновалов и восстановившийся после травмы кикер Александр Полыгалов.

В июне «Стальные тигры» обеспечили себе место в четвертьфинале Первой лиги победой в матче против «Уральских молний». Тогда пермяки обыграли соперника на своём поле со счётом 60:8.

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