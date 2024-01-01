Пермская команда по американскому футболу вышла в четвертьфинал Первой лиги «Стальные тигры» обыграли «Уральские молнии» из Екатеринбурга Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба клуба американского футбола "Стальные тигры"

Пермская команда по американскому футболу «Стальные тигры» 29 июня провела встречу с командой из Екатеринбурга «Уральские молнии» в рамках группового этапа Первой лиги Всероссийских соревнований по американскому футболу-2024. Пермяки обыграли гостей со счетом 60:8. Матч проводился на стадионе «Гайва» (ул. Карбышева, 52).

Очередная победа вывела пермскую команду на первую строчку в турнирной таблице и обеспечила выход в четвертьфинал, где за победу поборются восемь лучших команд группового этапа. Следующая игра «Стальных тигров» состоится в Перми через месяц, 29 июля. Соперник станет известен после завершения группового тура всеми командами.

Пермский клуб американского футбола «Стальные тигры» был основан в 2010 году. Является серебряным призёром чемпионата России по американскому футболу 2019 и 2020 годов, обладателем Кубка регионов, лучшей региональной командой страны и бронзовым призёром Чемпионата России 2017 и 2018 годов. В 2022 году клуб занял второе место, а в 2023-м завоевал звание чемпиона в Первой лиге.

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