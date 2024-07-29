В Пермский край приехали 90 детей из ЛНР и Запорожской области Поделиться Твитнуть

фото в telegram-канале Дмитрия Махонина

В Пермском крае стартует 11-дневный образовательный проект с участием почти 90 детей из Луганской Народной Республики (ЛНР) и Запорожской области. Школьники прибыли в Пермь 29 июля. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своём telegram-канале.

Учебная смена будет проходить на базе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и включает разнообразные культурные и образовательные активности. Участники побывают в экотехнопарке «Буматика», в компании, занимающейся производством человекоподобных роботов «Промобот», а также на предприятиях «Лукойла», «Авиадвигатель» и «Уралкалий». Также запланирована поездка в музей-заповедник «Сользавод» в Соликамске.

В рамках проекта предусмотрены мастер-классы, интерактивные лекции, занятия, спортивные мероприятия и различные тренинги.

«Университетские смены» являются проектом, который реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ, а также Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».

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