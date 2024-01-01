Алёна Бронникова В Перми появится новое производство упаковки из переработанного пластика «Упакс-Юнити» планирует увеличить мощности и расширить ассортимент продукции Поделиться Твитнуть

Пермское ООО «Упакс-Юнити» получило льготный заём от Фонда развития промышленности (ФРП) РФ на создание второй автоматизированной линии производства пищевой упаковки из переработанного полиэтилентерефталата (ПЭТ). Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Общий бюджет инвестпроекта превышает 1,6 млрд руб., почти 950 млн из них выделил ФРП. В рамках реализации предприятие планирует закупить новое технологическое оборудование, увеличить действующие мощности и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Всего будет создано 81 новое рабочее место, из которых 21 – высокопроизводительное.

Как отмечают в ведомстве, применяемые технологии отвечают принципам, приведённым в информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным технологиям. Проект позволит снизить общий экологический ущерб, сберечь природные ресурсы и повысить эффективность перерабатывающей отрасли региона.

Ранее ФРП предоставил пермскому АО «ОДК-СТАР» льготный заём почти в 1 млрд руб. на увеличение объёмов производства систем автоматического управления (САУ) вертолётными двигателями. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что в этом году краевое правительство планирует подписать с фондом ещё пару десятков соглашений и привлечь около 7 млрд руб. для промышленности.

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