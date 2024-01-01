Алёна Бронникова «ОДК-СТАР» в Перми получит почти 1 млрд рублей от ФРП на расширение производства Средства направят на производство систем управления двигателей для вертолётов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО "ОДК-СТАР"

Фонд развития промышленности предоставил пермскому АО «ОДК-СТАР» льготный займ почти в 1 млрд руб. на увеличение объёмов производства систем автоматического управления (САУ) вертолётными двигателями. Как сообщает пресс-служба организации, соглашение о финансировании проекта было подписано на площадке международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

САУ изготавливаются из отечественного сырья и компонентов, в их состав входят насос-регулятор, датчик центробежного насоса, электронный регулятор и исполнительный механизм. Общий бюджет проекта по расширению производства составляет 1,2 млрд руб., из них ФРП предоставит 942,9 млн руб.

«Благодаря финансированию по линии Фонда развития промышленности "ОДК-СТАР" нарастит производство САУ двигателей ТВ3-117 и ВК-2500 для гражданских вертолётов семейства Ми. В рамках реализации проекта будет создано 133 высокопроизводительных рабочих места», — сообщил управляющий директор предприятия Сергей Попов.

В Пермском крае ФРП профинансировал 95 проектов на общую сумму 23,8 млрд руб. По числу предоставленных льготных займов регион занимает второе место в России. Как отметил губернатор Дмитрий Махонин, в этом году правительство Прикамья планирует подписать с фондом ещё пару десятков соглашений и привлечь около 7 млрд руб. для промышленности.

На XIV международной выставке «Иннопром» свои производственные разработки на объединённом стенде Прикамья презентуют 15 пермских компаний и предприятий. В этом году основная тема выставки — «Технологическое партнёрство: формируя образ будущего».

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