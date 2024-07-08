Зарина Ситдикова На «Иннопроме» свою продукцию на стенде Прикамья презентуют 15 пермских компаний Предприятия и организации региона представляют новейшие разработки Поделиться Твитнуть

На стартовавшей в Екатеринбурге XIV международной выставке «Иннопром» свои производственные разработки на объединённом стенде Прикамья презентуют 15 пермских компаний и предприятий. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

На стенде региона представлены промышленные роботы, газоанализаторы, средства индивидуальной защиты, акселерометры, инженерные конструкторы, оборудование для цифровой маркировки товаров и другая продукция от таких предприятий, как «Мотовилиха – гражданское машиностроение», «Меридиан», «РОБОТЕХ», «Эрис КИП», «Нытва Новые технологии», «Суксунский оптико-механический завод», «ИнтроСкан Технолоджи», «ЭЛ-СКАДА», «ВИПАКС», «Рус Импорт», «Уральский завод противогололёдных материалов», «БИГОЛЭНД», «УралХимСорб», а также Особая экономическая зона «Пермь» и Пермский научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня «Рациональное недропользование».

В этом году основная тема выставки – «Технологическое партнёрство: формируя образ будущего». Ожидается, что «Иннопром-2024» посетит более 46 тыс. человек из 60 регионов России и ряда зарубежных государств. Страной-партнёром выставки выступили Объединенные Арабские Эмираты.

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