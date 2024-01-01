Сотрудника ГУ МЧС по Пермскому краю осудили за злоупотребления полномочиями Желая улучшить свои показатели, он незаконно привлёк к ответственности шесть человек Поделиться Твитнуть

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Бывший заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Сотрудника осудили за преступление, предусмотренное п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следствие установило, что с 7 по 22 апреля 2023 года подозреваемый, желая улучшить свои показатели и статус, составил административные протоколы на шестерых граждан, тем самым незаконно привлекая их к ответственности за несуществующие правонарушения. Преступление было раскрыто при сотрудничестве с УФСБ по Пермскому краю.

Суд назначил злоумышленнику три года условного наказания с лишением права занимать должности в госслужбе и местном самоуправлении на один год.

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