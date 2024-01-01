Алёна Бронникова В Пермском крае на пожаре в частном доме погиб человек Возможной причиной стала неосторожность при курении Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае 29 июля ночью в с. Бершеть произошёл пожар в частном доме. Как сообщили в пресс-службе краевого МЧС, в результате происшествия погиб один человек.

Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 00:23. К месту были направлены 24 человека личного состава и шесть единиц техники. Полностью пожар был потушен через час — в 01:44.

«Сообщение о пожаре на Сибирском тракте в с. Бершеть поступило 29 июля в 00:23. По прибытии к месту вызова первого подразделения было установлено, что происходит горение частного жилого дома и надворных построек. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении (погибшего)», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В данный момент по факту происшествия проводится проверка.

Накануне в Пермском крае мужчина погиб при обрушении перекрытия гаража. ЧП произошло в Чусовом. О происшествии спасателям сообщили очевидцы. В результате поисково-спасательных работ из-под обломков было извлечено тело мужчины без признаков жизни.

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