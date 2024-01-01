В Прикамье под Краснокамском образовалась большая пробка из-за аварии Легковушка врезалась в трактор на трассе ПермьКраснокамск Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Неподалеку от д. Осляна на трассе Пермь—Краснокамск ДТП легкового автомобиля и трактора стало причиной большой пробки утром 29 июля. Видео аварии появилось в телеграм-канале «ЧП ДТП Пермь».

Судя по видеозаписи, легковой автомобиль «Лада Приора» врезался в трактор передней частью.

По данным сервиса Яндекс.Карты, на 9.00 утра движение было затруднено в районе соединения дороги на Краснокамск и объездной М7 в районе подъезда к Осляне. Там значились три сообщения о дорожных авариях.

Напомним, ранее в массовой дорожной аварии на трассе Пермь—Екатеринбург пострадали два человека. Дорожное происшествие с участием легкового автомобиля и трёх грузовиков произошло на трассе Пермь—Екатеринбург вечером 26 июля.

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