В массовой дорожной аварии на трассе Пермь – Екатеринбург пострадали два человека Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Дорожное происшествие с участием легкового автомобиля и трёх грузовиков произошло на трассе Пермь — Екатеринбург вечером 26 июля, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

Водитель ВАЗ-2110 ехал по дороге Голдыри — Орда — Октябрьский в Кунгурском районе. При пересечении перекрёстка неравнозначных дорог он не уступил дорогу грузовику, который двигался по федеральной трассе со стороны Перми.

Произошло столкновение и грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями ГАЗ-330222 и «ДАФ». Как сообщают в полиции, в инциденте пострадали два человека: водитель ВАЗ-2110 2001 г.р. и его пассажир, 2003 г.р. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось о смертельной аварии в Чайковском городском округе Пермского края. В районе автобусной остановки «Аэропорт» автомобиль «Нива» сбил пенсионерку, которая перебегала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Шофёр не смог избежать наезда. В результате пострадавшая скончалась.

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