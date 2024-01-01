В Чайковском Пермского края в ДТП погибла пенсионерка Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

В четверг, 25 июля, в Чайковском городском округе Пермского края произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в ГИБДД региона, по предварительной информации, около 10.40 в районе автобусной остановки «Аэропорт» по ш. Космонавтов в городе Чайковском двигался автомобиль «Нива», под управлением мужчины 1965 г.р. В это время пожилая женщина 1949 г.р. начала пересекать проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и попала под автомобиль. Шофёр не смог избежать наезда. В результате пострадавшая скончалась.

«По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего», — добавили в ГАИ и обратились к водителям и пешеходам с убедительной просьбой соблюдать Правила дорожного движения, а автовладельцам быть особенно внимательными при переезде пешеходных переходов.





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