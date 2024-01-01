С работодателей в Прикамье взыскано более 47 млн рублей задолженности по заработной плате Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первом полугодии 2024 года более 2 тыс. исполнительных дел о взыскании долгов по заработной плате находились в структурных подразделениях Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. В сравнении с тем же периодом прошлого года общая сумма задолженности предприятий и организаций Прикамья возросла на 3 млн руб. В результате мер принудительного исполнения взыскателям вернули более 47 млн руб. Данные публикует пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

В частности, в текущем году судебные приставы продолжили работу по взысканию долгов по зарплате с МУП «Ключи 2015» в Кизеле. Благодаря аресту расчётных счетов предприятия, 600 сотрудников сумели получить заработанные деньги. В общей сложности им было перечислено свыше 16 млн руб. На сегодняшний день это является самой крупной суммой, которую удалось взыскать в рамках данной категории исполнительных производств.

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