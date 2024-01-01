Оборот общественного питания в Прикамье вырос за год на 7,2% На 3,5 п.п. увеличился объём розничной торговли Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по июнь 2024 года объём розничной торговли в Пермском крае составил 375,9 млрд руб. — это 103,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщили в Пермьстате.

В структуре розничной торговли в Пермском крае за первое полугодие 2023 года непродовольственные товары занимали 51,2%, тогда как доля продуктов питания, включая напитки и табачные изделия, составила 48,8%.

Основная часть оборота розничной торговли в регионе, а именно 97,9%, была обеспечена коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынков, в то время как продажи на розничных рынках и ярмарках составили лишь 2,1%.

Что касается сферы общественного питания, то за рассматриваемый период объём составил 20,7 млрд руб., что на 7,2% больше, чем в прошлом году в сопоставимых ценах.

На 1 июля 2024 года товарные запасы в организациях розничной торговли достигли 47,7 млрд руб., что соответствует 41 дню торговли.

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