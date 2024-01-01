Новым владельцем ЦБК в Пермском крае станет компания «Свеза» Крупнейший производитель фанеры покупает единственный завод мелованного картона Поделиться Твитнуть

В ближайшее время компания «Кама», управляющая активами Камского целлюлозно-бумажного комбината (Краснокамск, Пермский край), перейдёт к новому владельцу. Согласно информации издания «Коммерсантъ», новыми хозяевами станут представители крупнейшего в мире производителя фанеры «Свеза».

Издание напоминает, что в январе 2023 года банк «Открытие», владеющий «Камой» с 2018 года, передал её в собственность компании Augment Investments Limited, принадлежащей бизнесмену Виктору Харитонину, совладельцу компании «Фармстандарт». Сделка была оценена в 36 млрд руб. В конце мая 2023 года доля Augment Investments Limited в уставном капитале «Камы» сократилась с 100 до 0,1%, а 99,9% стали принадлежать только что созданной инвестиционной компании «Лес Инвест Холдинг».

«Кама» — это первый в России производитель мелованной бумаги и единственное предприятие, производящее мелованный картон. В 2022 году выручка компании составила 25,5 млрд руб., а чистая прибыль — 5,9 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2023 года выручка уменьшилась до 23,6 млрд руб., и компания понесла чистый убыток в размере 286,5 млн руб. Чистые активы оценены в 14 млрд руб.

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