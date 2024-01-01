Власти Перми выделят 18 млн рублей на перевозку учеников двух школ на время ремонта Проект постановления отправлен на независимую антикоррупционную экспертизу Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В администрации Перми готовится постановление о выделении субсидий на организацию подвоза учащихся двух городских школ, закрытых на капитальный ремонт, к месту занятий в другие муниципальные общеобразовательные учреждения и обратно. Документ опубликован на сайте мэрии.

Общий размер субсидий может составить 18,4 млн руб. В частности, средней образовательной школе № 118 предполагается выделить на транспортировку детей 11,7 млн руб., а школе № 123 — 6,7 млн руб.

Проект постановления отправлен на независимую антикоррупционную экспертизу. Срок её завершения — 1 августа 2024 года.

По информации издания «Текст», ремонт в обеих школах Перми планируется закончить к концу 2024 года.





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