Танцевальный фестиваль на эспланаде Перми посетили 11 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Проходивший на эспланаде в Перми фестиваль «Танцуй. Открывай» собрал более 11 тыс. участников за два дня 27 и 28 июля. Об этом сообщил телеграм-канал «Пермь-300».

Режиссером фестиваля выступил Сергей Мандрик, который является главным хореографом трёх сезонов «Фабрики Звезд».

Каждый день фестиваля включал в себя танцевальные мастер-классы, выступления и концерты. В первый день посетители смогли обучиться бачате, сальсе и меренге под руководством хореографов из пермских студий BachataClub и Galla Dance. В воскресенье занятия провели специалисты федерального уровня: хореограф Герман Рамазанов из проекта «Танцы» на ТНТ, постановщица номеров «Евровидения» Мария Донских и финалист «Танцев» Алексей Волков.

На сцене также выступили пермские танцевальные студии.

Следующим событием в рамках летнего фестиваля «Город встреч» станет фестиваль «Ночь города», запланированный на 23-24 августа.

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