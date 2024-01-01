Штангист из Прикамья Артём Окулов установил рекорд России Спортсмен поднял штангу в 205 кг Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ФТАР

Прикамский штангист Артём Окулов на Чемпионате России в Новосибирске установил рекорд страны в весовой категории 89 кг, взяв в толчке вес 206 кг. Таким образом он стал победителем Чемпионата и установил рекорд России. Об этом сообщает «Рифей».

Предыдущий рекорд также был за Окуловым: на чемпионате мира 2021 года он смог поднять весь в 205 кг.

Напомним, в феврале уроженец Чусового Артём Окулов завоевал Кубок России по тяжёлой атлетике в Туле. Прикамский атлет не оставил шансов соперникам в весовой категории до 89 кг. По сумме двоеборья (рывок и толчок) он показал результат 350 кг (155+195).

Артём Окулов — потомственный тяжелоатлет, а его отец — мастер спорта по тяжёлой атлетике Максим Окулов. Отец брал сына с собой на секцию штанги, когда тот ходил ещё в детский сад. С первого класса Артём был записан в секцию тяжёлой атлетики при Чусовском металлургическом заводе.

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