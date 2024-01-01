Артём Окулов завоевал Кубок России по тяжёлой атлетике Поделиться Твитнуть

Артём Окулов

Министерство спорта Пермского края

Уроженец Чусового Артём Окулов завоевал Кубок России по тяжёлой атлетике в Туле. Прикамский атлет не оставил шансов соперникам в весовой категории до 89 кг. По сумме двоеборья (рывок и толчок) он показал результат 350 кг (155+195).

Артём Окулов — потомственный тяжелоатлет. Его отец — мастер спорта по тяжёлой атлетике Максим Окулов. Отец брал сына с собой на секцию штанги, когда тот ходил ещё в детский сад. С первого класса Артём Окулов был записан в секцию тяжёлой атлетики при Чусовском металлургическом заводе.

Сейчас Артёму Окулову 29 лет. Он неоднократный победитель мировых первенств. Так, в 2015 году на чемпионате мира по тяжёлой атлетике в Хьюстоне он стал чемпионом в весовой категории до 85 кг, показав в сумме результат 391 кг (176 кг в рывке и 215 кг в толчке). В начале ноября 2018 года на чемпионате мира в Ашхабаде российский спортсмен в весовой категории до 89 кг завоевал золотую медаль, сумев взять общий вес 372 кг. В декабре 2021 года Окулов принял участие в чемпионате мира в Ташкенте. В весовой категории до 89 кг Артём в упражнении толчок завоевал малую золотую медаль, подняв штангу весом 205 кг. В итоговом протоколе стал шестым с суммой 363 кг.

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