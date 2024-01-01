В Перми водитель Нaval сбил женщину на пешеходном переходе Происшествие случилось на улице Грибоедова Поделиться Твитнуть

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Вечером 27 июля автомобиль Haval, которым управлял 49-летний водитель, сбил женщину на пешеходном переходе через ул. Грибоедова. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным полиции, инцидент произошёл около 21:55, а пострадавшей оказалась 30-летняя женщина.

Поворачивая налево у дома № 89б, водитель не уступил дорогу женщине, которая переходила дорогу по «зебре», и наехал на неё», — отметили в ведомстве.

В результате аварии пострадавшая получила травмы. Женщину отвезли в больницу. Сейчас по факту проводится проводится проверка.

Напомним, на прошлой неделе Ленинский районный суд Перми вынес приговор уроженцу Таджикистана и жителю Пермского муниципального округа Богдану Сулиге. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, и приговорил к лишению свободы в колонии общего режима на 7 лет 8 месяцев.

Мужчина устроил смертельное ДТП на перекрёстке ул. Ленина и пр. Комсомольского. На легковом автомобиле «Ниссан Теана» он на большой скорости сбил на пешеходном переходе трёх человек, а затем скрылся с места происшествия. От удара 18-летняя студентка скончалась на месте от многочисленных травм, двое её ровесников получили тяжкий вред здоровью и были госпитализированы.

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