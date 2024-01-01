Виновника смертельного ДТП у ЦУМа в Перми приговорили к 7 годам колонии Решение вынес Ленинский районный суд Поделиться Твитнуть

Богдан Сулига

Пермский краевой суд

В среду, 24 июля, в Ленинском районном суде Перми вынесен приговор уроженцу Таджикистана и жителю Пермского муниципального округа Богдану Сулиге. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека ( ч. 4 ст. 264 УК РФ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на 7 лет 8 месяцев. Он также лишён права управления транспортным средством на 2 года 6 месяцев.

Напомним, прокурор Ленинского района Перми Вадим Расторгуев просил назначить водителю 10 лет колонии.

скриншот с камер видеонаблюдения: момент аварии на переходе у ЦУМа 3 марта

Смертельное ДТП произошло на перекрестке ул. Ленина и пр. Комсомольского 3 марта 2024 года. 31-летний Богдан Сулига, управляя легковым автомобилем «Ниссан Тиана», двигался по проспекту с превышением скорости, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другим автомобилем, после чего, потеряв управление, вылетел на пешеходный переход, где сбил 3 молодых людей, а затем скрылся с места происшествия, явившись в полицию только на следующий день. 18-летняя студентка скончалась на месте от многочисленных травм, двое её ровесников получили тяжкий вред здоровью и были госпитализированы. В настоящее время они выписаны из больницы.

Суд также взыскал в пользу родственников погибшей девушки 2,95 млн руб. компенсации морального вреда и в пользу потерпевших молодых людей – по 1,47 млн руб.

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