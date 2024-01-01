Прокурор запросил для сбившего студентов возле ЦУМа Перми водителя десять лет колонии В суде 22 июня проходят прения сторон Поделиться Твитнуть

скриншот с камер видеонаблюдения: момент аварии на переходе у ЦУМа 3 марта

Прокурор Ленинского района Перми Вадим Расторгуев попросил назначить водителю, который насмерть сбил одну студентку и ранил ещё двоих молодых людей возле ЦУМа Перми, десять лет лишения свободы. Об этом он заявил в понедельник, 22 июля, в Ленинском районном суде, где проходят прения по резонансному уголовному делу, сообщает издание «АиФ-Прикамье». Приговор водителю вынесут 24 июля.

Инцидент произошёл на перекрестке ул. Ленина и пр. Комсомольского в марте 2024 года. 31-летний мужчина, управляя автомобилем, сбил троих на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. 18-летняя жертва скончалась на месте от многочисленных травм, двое других человек получили тяжёлые ранения и были госпитализированы. В настоящее время они выписаны из больницы.

Ранее адвокат пострадавших заявил о намерении добиваться самого строгого наказания для виновного. Мать погибшей девушки также подала гражданский иск на сумму 9 млн руб. в качестве компенсации.

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