«Аэрофлот» будет выполнять зимой полёты из Перми в Сочи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует анонсировала прямые рейсы в зимнем расписании в Сочи из семи российских городов: Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Перми, Самары, Тюмени и Уфы, сообщает пресс-служба компании.

Билеты на рейсы с 27 октября 2024 года по 29 марта 2025 года уже доступны для покупки, говорится в распространённом пресс-релизе.

«Аэрофлот» также подчеркнул, что в нынешнем летнем расписании авиаперевозчик значительно увеличил частоту рейсов в Сочи благодаря растущему спросу. Например, из Перми и Самары выполняется до 10 рейсов в неделю, а из Казани и Уфы — до 14 рейсов. Наибольшее количество рейсов осуществляется из Екатеринбурга — до 17 раз в неделю.

Ранее сообщалось, что на весь июль лоукостер «Победа» (Группа «Аэрофлот») увеличил частоту полётов между Москвой и Пермью. Каждые сутки осуществляется три рейса. Причина расширения полётной программы — повышенный спрос со стороны жителей Пермского края. Напомним, «Победа» также выполняет рейсы в Пермь из Санкт-Петербурга и Сочи.

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