Лоукостер «Победа» увеличит частоту полётов между Москвой и Пермью Ранее авиакомпания стала чаще летать в Сочи Поделиться Твитнуть

С 1 июля 2024 года и на весь месяц лоукостер «Победа» (Группа «Аэрофлот») увеличивает частоту полётов между Москвой и Пермью. Каждые сутки будет осуществляться три рейса. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Причина расширения полётной программы — повышенный спрос со стороны жителей Пермского края.

Напомним, «Победа» также выполняет рейсы в Пермь из Санкт-Петербурга и Сочи.

Ранее лоукостер со второй половины июня и по сентябрь 2024 года увеличил частоту полётов из Перми в Сочи до десяти в неделю. Это на 40% рейсов больше, чем было в аналогичный период прошлого года.

Авиакомпания «Победа»— первый в России лоукостер. Концепция компании основана на применении гибких ценовых тарифов и соблюдении клиентами особых правил перевозки. «Работа компании направлена на повышение авиамобильности населения и транспортной доступности регионов РФ», — отмечают в авиакомпании.

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