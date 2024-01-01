Авиакомпания «Победа» увеличила количество рейсов из Перми в Сочи на 40% Причина расширения полётной программы — повышенный спрос Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Победа

Twitter

Лоукостер «Победа» (Группа «Аэрофлот») со второй половины июня и по сентябрь 2024 года увеличивает частоту полётов из Перми в Сочи до десяти в неделю. Это на 40% рейсов больше, чем было в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Причина расширения полётной программы — повышенный спрос со стороны жителей Пермского края на перелёты к курортам Черноморского побережья России.

Помимо «Победы», из Перми в Сочи с разной частотой сейчас летают авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Смартавиа», «Икар» и «Нордвинд».

Ранее сообщалось, что в расписании международного аэропорта Большое Савино появились июльские рейсы египетской авиакомпании AlMarsia Universal Airlines из Перми на курорт Шарм-эль-Шейх. Согласно указанным данным, вылеты назначены на 5, 16 и 26 июля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.