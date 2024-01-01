Правительство РФ выделила Краевой музыкальной школе в Перми 157 млн рублей Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Краевая специальная музыкальная школа в Перми получила от правительства России дополнительные 157 млн руб. на развитие. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин.

«Благодаря этой поддержке школа закупит ещё одну партию качественных музыкальных инструментов. Уже с первого учебного года ребята смогут учиться и выступать на инструментах мирового класса и чувствовать себя по-настоящему профессиональными музыкантами», — написал губернатор.

Краевую музыкальную школу в квартале между улицами Папанинцев, Энегельса, Боровой и Углеуральской в Дзержинском районе Перми (в районе ДКЖ) построила татарстанская компания «Фортэкс». В комплексе 16 учебных и 43 музыкальных класса, концертно-репетиционные залы, студия звукозаписи, концертный зал на 400 мест. Учиться здесь будут 350 человек. Помимо классов для учёбы, в школе разместился интернат на 100 мест.

По итогам первой волны прослушиваний в Пермскую краевую специальную музыкальную школу было отобрано 170 учеников. Занятия в учебной заведении начнутся 1 сентября.

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