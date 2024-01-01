Алёна Бронникова В краевую музыкальную школу Перми отобраны первые 170 учеников Конкурс составил около двух человек на место Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

По итогам первой волны прослушиваний в Пермскую краевую специальную музыкальную школу отобрано 170 учеников. По словам министра культуры Пермского края Аллы Платоновой, из поступивших заявлений было принято всего около половины.

«На сегодняшний день у нас прошла первая волна прослушиваний талантливых детей, которые будут учиться в краевой музыкальной школе. В рамках неё поступило около 350 заявлений. Их них примерно половина была рекомендована к обучению — всего 170 ребят», — рассказала глава ведомства на пресс-конференции 2 июля.

Среди поступивших — не только дети из Перми и Пермского края, но и Кирова, Томска, Ханты-Мансийска и Екатеринбурга.

Вторая волна очных прослушиваний состоится в августе — с 10 по 19 число. С 1 июля стартовал приём заявок.

Алёна Бронникова

В первый год обучения выпускные классы формироваться не будут. Директор учреждения Вера Никольская сообщила, что в этом году будут отобраны 280 детей с первого по восьмой классы по 21 направлению обучения. В целом школа рассчитана на 350 учеников. Активнее всего заявления подают родители первоклассников. В этом году планируется набрать два первых класса, в которых в целом будет обучаться 54 ребёнка.

После того как завершится приём детей, школа будет принимать преподавателей. При этом, как отметила Вера Никольская, списки преподавателей уже сформированы, осталось лишь заключить договоры о трудоустройстве и распределить нагрузку по классам и детям. В целом в учреждении будут работать около 150 педагогов, каждый из которых будет обучать по три-четыре ребёнка.

Алёна Бронникова

В учебном корпусе создан масштабный концертно-репетиционный комплекс на 400 мест с несколькими локациями для проведения концертов. Кроме того, есть студии звукозаписи. Также обустроено общежитие на 100 мест, благоустроена территория для занятий спортом и прогулок. А 1 сентября на территории школы силами детей, родителей и преподавателей будет заложен Сквер музыкантов.

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