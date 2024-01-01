Елена Синица В краевой музыкальной школе Перми начали принимать заявления на поступление Подать документы можно до 10 августа Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С 1 июля краевая специальная музыкальная школа начала принимать заявления на поступление. Об этом сообщает в своём телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Подать документы можно до 10 августа. Прослушивания претендентов пройдут с 11 по 19 августа, а с сентября здесь начнут учиться 350 школьников.





В учебном корпусе создан масштабный концертно-репетиционный комплекс с несколькими локациями для проведения концертов. Кроме этого, есть студии звукозаписи. Также обустроено общежитие на 100 мест, благоустроена территория для занятий спортом и прогулок.





Ранее сообщалось , что школа будет осуществлять подготовку музыкантов по 21 творческому направлению, её основная цель — обеспечение пермских театров и музыкальных коллективов высококлассными профессионалами.

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