Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В краевую музыкальную школу Перми будет принято 280 учеников Творческие испытания стартуют 20 мая Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На заседании правительства Пермского края 14 мая министр культуры Пермского края Алла Платонова уточнила сроки и порядок проведения зачисления учеников в Краевую музыкальную школу.

По словам министра, уже с 20 мая начнутся творческие испытания претендентов, при этом подавать заявления можно до 31 мая. Творческие испытания продлятся до 25 июля, они будут организованы не только в Перми, но и в городах и посёлках Пермского края.

Списки детей, рекомендованных к зачислению, будут сформированы 26 — 28 августа.

Как сообщила Алла Платонова, на бюджетной основе в школу будет принято 280 учеников: 100 — в начальную школу (с 1 по 4 классы) и 180 — в средние и старшие классы, обучение в которых проводится по программе среднего специального образования, аттестат школы приравнивается к диплому музыкального училища. Школа будет осуществлять подготовку музыкантов по 21 творческому направлению, её основная цель — обеспечение пермских театров и музыкальных коллективов высококлассными профессионалами.

В школьном комплексе предусмотрен интернат на 80 мест для проживания учеников, прибывших из территорий Пермского края.

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