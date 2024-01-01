Прокуратура потребовала расселить в Прикамье 16 аварийных домов Поделиться Твитнуть

Чусовская городская прокуратура Пермского края провела на подконтрольной территории инспекцию по соблюдению жилищного законодательства и выявила, что в округе расположены 16 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Но сроки их расселения необоснованно продлены до 2030 года. Таким образом, при наличии выводов Инспекции государственного жилищного надзора, указывающих на ненадлежащее техническое состояние этих зданий, безопасность жителей не обеспечивается.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, прокурор направил главе администрации округа представление, которое было удовлетворено, и сроки расселения были сокращены на полгода.

С целью защиты здоровья и жизни граждан прокурор подал в суд иск с требованием установить разумный срок для расселения многоквартирных домов, не позднее 31 декабря 2025 года.

Чусовской городской суд Пермского края удовлетворил требования прокурора. После вступления судебного решения в силу прокуратура намерена контролировать его исполнение.

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