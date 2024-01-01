Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Санкт-Петербурге открылась выставка пермских художниц В музее «Эрарта» одновременно работают две пермские выставки Поделиться Твитнуть

выставочный проект «Красный угол» / фото: erarta.com

В санкт-петербургском музее современного искусства «Эрарта» 19 июля открылась выставка «Красный угол» (6 +): 30 пермских художниц рассказывают свои личные истории.

Формат экспозиции необычный: каждая из участниц создала свой «красный угол».

Из аннотации выставки:

Эта выставка позволяет заглянуть в потаённые уголки женской души, удивиться разнообразию героинь и почувствовать их единство, узнать в каждой из «рассказанных» ими историй — свою. Это редкий случай, когда женщины поведают постороннему человеку в лице случайного зрителя то, о чём не принято говорить даже с самыми близкими людьми.

Все, что таит в себе душа, и есть «красный угол». Туда пускают не всех, а только избранных. Мы оберегаем это место, запираем его на ключ или прикрываем шторками от посторонних глаз. И только в редкие моменты заглядываем туда и с трепетом созерцаем все тщательно отобранные ценности.

Участницы проекта представили собственный вариант красного угла, своеобразного «иконостаса», призванного рассказать о переживаниях и ценностях — как общих для многих женщин, так и глубоко личных.

В проекте участвуют художницы Мария Архипова, Ксения Козлова, Мария Колыванова, Aнна Чугайнова, Ольга Субботина, Ольга Хромова, Mарина Еркович, Татьяна Нечеухина, Ирина Пьянкова, Анна Демидова, Елена Постнова, Виктория Ушакова, Ольга Коробейникова, Ксения Коробейникова, Анна Шайдурова, Анна Бурдина, Валентина Соловьева, Ольга Молчанова-Пермякова, Ксения Жорницкая, Ия Милашина, Ольга Никитина, Юлия Трубина, Татьяна Барышникова, Евгения Балдина, Mарина Кудрина, Яна Дорофеева, Елена Мургина-Загарских, Лидия Ерохина, Наталья Царевникова и Ева Нурулина.

Любопытно, что в эти же дни в «Эрарте», которая является крупнейшим в России частным художественным музеем, завершает работу ещё одна пермская выставка — «Тёплый Север» (6 +) арт-группы «КУБ» — скульптуры и арт-объекты Юрия Шикина и Егора Субботина.

«Тёплый Север» работает до 28 июля, «Красный угол» — до 6 октября.

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