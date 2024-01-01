Обрушившиеся на Южный Урал паводки до Прикамья не доберутся Поделиться Твитнуть

Сильные дожди в Челябинской области прорвали дамбу / фото: ГАИ Челябинской области

Обрушившиеся на Южный Урал сильные дожди, вызвавшие накануне паводки и даже разрушения гидротехнических сооружений, до Пермского края не доберутся. Об этом «Новому компаньону» сообщил доцент кафедры картографии и геоинформатики, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

Он отметил, что в Прикамье сильные осадки 27 июля вероятны только на юге, как и вчера. В пятницу сильный дождь прошёл в Чернушке (27 мм осадков за 12 ч и 31 мм за сутки) и в Октябрьском (точных данных по этому населённому пункту пока нет). Также 12 мм выпало в Кунгуре и 7 мм в Чайковском.

Что же касается Южного Урала, то сумма осадков там вчера действительно была впечатляющей — в Дубаве (Башкирия) выпало до 76 мм за сутки, в Миассе Челябинской области — до 71 мм, в Куртамыше Курганской области — до 103 мм за сутки. Это месячная и даже более норма осадков. Таких дождей на Южном Урале не было с августа 2013 года. С начала июля во многих районах выпало свыше 300% от месячной нормы осадков, наблюдаются мощные дождевые паводки на реках.

Вечером 26 июля в Челябинской области около п. Киалим Карабашского городского округа на реке Большой Киалим прорвало дамбу. Несколько населённых пунктов оказались подтопленными. Началась эвакуация населения. В регионе объявлен режим ЧС.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.