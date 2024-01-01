Пермский зоопарк объявил о сборе овощей и фруктов для питомцев Поделиться Твитнуть

фото: Пермский зоопарк

В Пермском зоопарке готовы принять для питомцев овощи, фрукты и ягоды, которые жители Прикамья вырастили на своих участках. Об этом сообщает telegram-канал учреждения.

«Нам часто звонят и спрашивают, можно ли поделиться с зоопарком урожаем с огорода. Мы с благодарностью примем овощи, фрукты и ягоды, с любовью выращенные на ваших грядках. Количество значения не имеет. Мы обязательно угостим вашим урожаем наших животных. И ваш щедрый поступок по достоинству будет оценён нашими пушистыми и пернатыми подопечными», — сказано в сообщении администрации зверинца.

Отмечается, что зоопарк с удовольствием примет яблоки, клюкву, облепиху, красную и черноплодную рябину, бруснику, морковь, тыкву, картофель, кабачки, огурцы, любые съедобные грибы. Важно, чтобы овощи или фрукты не были гнилыми или с плесенью.

Приносить продукты можно на ул. Монастырскую, 10 с 29 июля по 15 сентября и оставлять их на входе в учреждение с 9 до 21 часа.





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