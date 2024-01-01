В Перми задержали проживающего по поддельному паспорту мигранта Поделиться Твитнуть

В следственный изолятор Перми заключён гражданин Узбекистана, который обвиняется в незаконном пересечении границы России, об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

По информации ведомства, мужчина приобрёл поддельный паспорт гражданина Российской Федерации, железнодорожным транспортом въехал на территорию страны и незаконно проживал здесь в течение года.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК РФ было возбуждено в отношении иностранного гражданина в мае 2024 года отделом дознания и административной практики ПУ ФСБ России по Омской области. Мигранту уже предъявили соответствующее обвинение и избрали меру пресечения.

«В настоящий момент проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств», — добавили в пресс-службе регионального управления ФСБ.





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