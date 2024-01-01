Из-за ремонта сетей автобусы в центре Перми с 27 июля пустят в объезд Поделиться Твитнуть

С 00:00 27 июля до 06:00 29 июля в Перми изменится маршрут движения автобусов №1, 3, 19, 30, 32, 45, 55, 59 и 74. Об этом информирует Гортранс.

Автобусы №1, 19, 45, 59 и 74, следуя от Центрального рынка к Комсомольскому проспекту, будут двигаться по улицам Пушкина, Куйбышева, Революции и Комсомольскому проспекту. Остановки «Центр Муравейник» и «Кинотеатр Октябрь» (в районе дома №43 на Комсомольском проспекте) временно не будут обслуживаться.

Маршруты №3, 30, 32, 55 и 77 также направятся от Центрального рынка в сторону Комсомольского проспекта, следуя по улицам Пушкина, Куйбышева, Революции и далее. Остановка «Центр Муравейник» не будет работать.

Посадка и высадка пассажиров по данным маршрутам будет осуществляться на остановках «Стадион «Динамо» и «Кинотеатр «Октябрь».

Изменения вызваны необходимостью ремонта на коммуникациях на пересечении улиц Пушкина и Куйбышева.

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