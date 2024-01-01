В Перми ушёл из жизни заслуженный артист России Валентин Белоусов Ему было 78 лет Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского академического Театра-Театра

После длительной болезни в возрасте 78 лет 25 июля скончался заслуженный артист России Валентин Белоусов. Он проработал в Пермском академическом театре несколько десятилетий и сыграл более 40 ролей. О смерти выдающегося актера сообщили в пресс-службе Театра-Театра.

Жизнь Валентина Николаевича была связана с театром с 1965 года, когда он работал в должности рабочего сцены Куйбышевского драматического театра. Его карьера артиста началась в 1971 году, когда он окончил училище. После этого он работал в театрах Хабаровска, Владивостока, Орла и Калининграда. С 1980 года его жизнь была связана с Пермским драматическим театром (прежнее название Театра-Театра).

Валентину Белоусову удавалось воплотить на сцене самые разные образы мировой художественной литературы. Это и Устин Рыкалин в «Поднятой целине» Шолохова, и Шеллоу в «Виндзорских насмешницах» Шекспира, и множество других ролей.

Фото: пресс-служба Пермского академического Театра-Театра

«Возможность моментально переходить от иронии к драматизму, сочетать психологическую достоверность и эксцентрику позволяли актеру обогащать роли неожиданным содержанием, придавать им особый «белоусовский колорит», — отмечают в Театре-Театре неординарность игры Валентина Николаевича.

При этом высокий профессионализм и яркая индивидуальность артист сумел реализовать не только на театральной сцене, но и в кино. Он снимался фильмах режиссёра Грамматиков в киноленте «Руки вверх», Никулина — «Хлеб — имя существительное», Кузнецова — «Житие Александра Невского» и «Болевой прием».

В 1996 году за заслуги в области искусства Валентину Белоусову присвоили почётное звание «Заслуженный артист России». Его также наградили Почётными грамотами Союза театральных деятелей РФ и тогда ещё областного департамента культуры и искусства за вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю общественную деятельность. Кроме того, он получил Благодарность администрации Перми и медаль «Во славу и развитие Перми», которая была учреждена к 300-летнему юбилей города.

Фото: пресс-служба Пермского академического Театра-Театра

Руководство театра выразило искренние соболезнования родным, близким и коллегам Валентина Белоусова.

Прощание с актёром состоится на большой сцене Театра-Театра 29 июля, с 10:00 до 12:00. Затем, в 13:00, в Соборе Петра и Павла на ул. Советская 1/1 пройдёт отпевание.

Напомним, ранее, 23 июля, ушла из жизни народная артистка России, ведущая актриса Театра-Театра Лидия Аникеева. Ей было 74 года.

Она работала в Пермском академическом Театре-Театре с 1973 года (тогда театр ещё назывался Пермским драматическим). Более полувека её жизнь и жизнь её супруга, заслуженного артиста РФ Олега Выходова, была связана с этим театром. За эти годы Лидия Аникеева сыграла более 100 ролей.

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