Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Ушла из жизни актриса пермского Театра-Театра Лидия Аникеева Прощание состоится 26 июля Поделиться Твитнуть

Лидия Аникеева

Театр-Театр

23 июля 2024 года ушла из жизни народная артистка России, ведущая актриса Театра-Театра Лидия Аникеева. Ей было 74 года.

Лидия Александровна работала в Пермском академическом Театре-Театре с 1973 года (тогда театр ещё назывался Пермским драматическим). Более полувека её жизнь и жизнь её супруга, заслуженного артиста РФ Олега Выходова, была связана с этим театром.

За эти годы Лидия Аникеева сыграла более 100 ролей, большинство из них главные. Она первой на русской сцене сыграла Алкмену в «Амфитрионе» Гильермо Фигейредо, Франческу в спектакле «Как прежде, но лучше, чем прежде» Луиджи Пиранделло, Иокасту в «Адской машине» Жана Кокто. В исполнении Лидии Аникеевой пермские зрители помнят Авдотью Титишну в мюзикле «Владимирская площадь», Джинжер Хэнсон в «Догвилле», Хариту Игнатьевну Огудалову в «Бесприданнице», королеву Елизавету в «Ричарде III», графиню Лидию Ивановну в «Анне Карениной» и множество других ярчайших героинь.

Актриса вахтанговской школы, она одинаково свободно чувствовала себя в спектаклях драматического и музыкального жанра, демонстрируя прекрасные сценические данные, заразительную эмоциональность, богатую пластическую и интонационную палитру.

Последняя роль Лидии Аникеевой в Театре-Театре — роль Нелл в спектакле «Конец игры» (режиссер Б. Мильграм, 2021), за который она вместе с Олегом Выходовым была удостоена звания лауреата XV краевого фестиваля-конкурса профессиональных театров Пермского края «Волшебная кулиса» в номинации «Лучший драматический дуэт».

«Новый компаньон» писал об этой роли: «Это тончайшее исполнительство, где нет ни одного неточного движения, жеста или возгласа, высший пилотаж актёрского мастерства»

В 2021 году Лидия Аникеева получила награду в самой престижной номинации «Волшебной кулисы» — «За честь и достоинство в профессии».

Творчество Лидии Александровны Аникеевой — неотъемлемая часть истории Театра-Театра.

26 июля с 10:00 до 12:00 на большой сцене Театра-Театра состоится открытое прощание с актрисой. В 13:00 в Соборе Петра и Павла (ул. Советская 1/1) состоится отпевание.

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