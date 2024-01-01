Индекс промпроизводства в Пермском крае за полгода вырос на 10,5% В сфере производства транспортных средств и оборудования объёмы увеличились вдвое Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Индекс промышленного производства в Пермском крае в январе-июне 2024 года вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне 2024 года по сравнению с июнем 2023 года индекс промпроизводства составил 108,3%, по сравнению с маем 2024-го — 97,7%. Об этом сообщает Пермьстат.

Наиболее интенсивный рост в течение шести месяцев был зафиксирован в обеспечении электрической энергией, газом и паром — на 30,2% по сравнению с АППГ. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов рост составил 14,5%, в добыче полезных ископаемых — 10,5%, в обрабатывающих производствах — 3,9%.

В сфере производства транспортных средств и оборудования объёмы выросли более чем в два раза, в производстве кокса и нефтепродуктов — в полтора раза, на 40% — в производстве электрического оборудования.

Снижение за полгода произошло в производстве прочих полезных ископаемых — на 20,5%, текстильных и кожаных изделий и в производстве неметаллической минеральной продукции — на 7-11%.

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