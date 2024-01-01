На вагоне грузового поезда подростка из Перми ударило током Поделиться Твитнуть

РЖД

В Пермский ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в дневное время 23 июля на вагоне грузового поезда, находящегося на станции Чайковская (Пермский край) ребёнка ударило током.

По данному инциденту в Пермском ЛО МВД зарегистрирован материал проверки. Установлено, что пострадавшим оказался мальчик 2011 года рождения, житель Перми.

Согласно собранным материалам установлено, что подросток попытался сократить путь и перелез через верх поезда, в результате чего и получил удар током.

На данный момент мальчик находится в лечебном учреждении в Перми, его состояние оценивается как стабильное.

Сотрудники Пермского линейного отдела продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего инцидента.

Транспортная полиция Прикамья напоминает о важности соблюдения мер безопасности на объектах транспорта и призывает родителей обращать внимание на безопасность своих детей, особенно в период летних каникул.

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