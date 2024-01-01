В Пермском крае на пожарах за сутки погибли два человека Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае 25 июля произошло два пожара с летальными исходами, об этом пишет perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.

Первый из них случился в Добрянке в частном доме на ул. Розы Люксембург. Площадь возгорания составила 30 кв. м, и его удалось ликвидировать силами пяти сотрудников и двумя единицами техники МЧС. В результате инцидента один человек погиб. Как предполагают, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

Вторая трагедия произошла в пос. Ивакинский Карьер на ул. Свердлова, где в гараже произошло возгорание на площади 20 кв. м. Огонь удалось потушить, при этом пожарные защитили соседний жилой дом. В ходе ликвидации пожара был найден один погибший. По предварительным данным, причиной гибели человека могли стать нарушения правил безопасности при использовании газового оборудования.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств обоих случаев.

Всего за четверг в Прикамье было зарегистрировано 12 различных пожаров.

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