За первое полугодие 2024 года в бюджет Перми поступило почти 27 млрд рублей Это на 6,8% больше, чем планировалось Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В бюджет Перми за первые шесть месяцев 2024 года поступило 26,8 млрд руб. при плане за отчётный период 25,1 млрд (+6,8%). Сведения об исполнении бюджета содержатся в бюллетене городской администрации.

Налоговых доходов на 1 июля в казну города поступило 9,6 млрд руб. — почти на 7% выше планируемой цифры. Неналоговые доходы поступили в размере 4,1 млрд руб. (выше на 11,5% от плана). Сумма безвозмездных поступлений составила 13,2 млрд руб., полугодовой план по данному показателю выполнен на 104,5%.

Сумма расходов городского бюджета за шесть месяцев превысила 24,2 млрд руб. Это составляет всего 97,4% от плана за отчётный период. Профицит бюджета Перми сложился в размере 2,7 млрд руб.

Бюджет города планировался с дефицитом. За год в казну Перми должно поступить по плану 52,2 млрд руб., а расходы могут составить 55,9 млрд руб.

Муниципальный долг составляет 2,778 млрд руб.

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