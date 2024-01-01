Зарина Ситдикова Экс-министр Прикамья стал актёром благотворительного мюзикла в Москве Билеты на спектакль продаются по цене от 4100 до 16 500 рублей Поделиться Твитнуть

Бывший министр развития торговли и предпринимательства Пермского края Константин Пьянков сообщил на своей странице ВКонтакте, что в качестве актёра принимает участие в благотворительном мюзикле «Безымянная звезда» (6+).

Спектакль состоится 30 сентября на сцене московского театра им. Пушкина. Это романтическая история о том, как один человек за сутки перевернул жизнь многих людей. Действие мюзикла происходит в провинциальном городе.

Стоимость билетов на постановку составляет от 4100 до 16 500 руб.

«Это новый опыт для меня! Актёр... Очень волнуюсь, как получится, но верю, что хорошее дело, и люди все подобрались очень открытые и активные», — написал Константин Пьянков.

По информации постановщиков, благотворительный спектакль будет показан в рамках проекта «ЗнаменитостиДетям», созданного для помощи талантливым ребятам из малообеспеченных семей. В мюзикле «Безымянная звезда» примут участие московские чиновники, сотрудники госкорпораций, телекоммуникационных, финансовых, торговых и других компаний. В их числе Росатом, VK, Ростелеком, Сбер, Т-Банк, «Ашан» и прочие. Сам Константин Пьянков сейчас занимает пост в научном испытательном центре «Союзэкспертиза».

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о том, что основатель и бывший генеральный директор пермской инвестиционной компании «Витус» Алексей Чернов поставил в театре «Балет Евгения Панфилова» хореографический спектакль «Одинокий волк» (16+).

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