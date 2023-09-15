Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Известный пермский финансист стал автором балета Алексей Чернов придумал спектакль для «Балета Евгения Панфилова» Поделиться Твитнуть

Пермский предприниматель Алексей Чернов, основатель и бывший генеральный директор инвестиционной компании «Витус», задумал и в настоящее время осуществляет хореографическую постановку в театре «Балет Евгения Панфилова». Он продумал её концепт и написал либретто.

«Я сейчас погрузился в самую авантюрную для себя сферу: в качестве режиссёра ставлю спектакль. Идею вынашивал много лет, сейчас приступил к реализации. Надеюсь, всё получится, хотя страхов полно, потому что всегда ценю профессионализм, а тут сам полез в неведомую область. Но работа идёт, уже есть первые результаты», – признался начинающий автор «Новому компаньону» и сообщил, что тратит на эту работу 80% своего времени.

Рабочее название одноактного (на 45 минут) балета – «Одинокий волк» (12+). По словам Алексея Чернова, он о том, как человек проходит разные фазы договорённостей с собой. В спектакле два солиста: герой со своим внутренним миром и его альтер эго, социально одобряемый образ.

Если всё пойдёт по плану, в начале декабря состоится премьера.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.