В Пермский классический университет подано почти 13 тысяч заявлений на бюджет Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

В Пермский государственный научный исследовательский университет подано 12 935 заявлений на бюджет на программы бакалавриата, об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Абитуриенты, поздравляем вас! Вы преодолели ещё одну ступень на пути к получению высшего образования. Ждём вас с оригиналами документов в приёмной комиссии ПГНИУ», — сказано в информации.

Напомним, приём документов на бюджет закончился для всех абитуриентов (в том числе и для поступающих в общем потоке по результатам ЕГЭ) вечером 25 июля. Далее два дня вуз будет обрабатывать полученные документы и не позднее 27 июля должен опубликовать конкурсные списки.

Ранее сообщалось, что, по данным на 22 июля, самыми популярными направлениями по количеству заявлений на бюджет стали «прикладная математика и информатика», «Бизнес-информатика» и «Информационные системы и технологии». А всего в вуз на тот день поступило 18 218 заявлений на программы бакалавриата/специалитета, магистратуры и аспирантуры.

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